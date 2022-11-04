Зеленский подписал закон об усилении защиты объектов критической инфраструктуры — Finance.ua

Зеленский подписал закон об усилении защиты объектов критической инфраструктуры Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об усилении защиты объектов критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого Государственная служба специальной связи и защиты информации будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Госспецсвязи

В соответствии с законом служба будет осуществлять полномочия уполномоченного органа по вопросам защиты критической инфраструктуры Украины во время действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.

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По словам главы службы Юрия Щиголя, сейчас идет работа над созданием перечня объектов критической инфраструктуры (ОКИ). Также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры.

«Это позволит проанализировать уровень их защищенности и усилить устойчивость там, где необходимо, эффективнее выявлять угрозы и предотвращать их, обеспечивать постоянную и надежную защиту таких объектов», — убежден глава Госспецсвязи.

По его словам, у службы есть все необходимые инструменты, техническая база и достаточный кадровый потенциал для эффективного выполнения возложенных на нее новых задач.

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о формировании и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры».

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Укрінформ По материалам:

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