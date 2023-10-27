Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политиков — Finance.ua

Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политиков Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политиков

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9269д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).

Закон возвращает пожизненный статус РЕР вместо действующей нормы о трех годах усиленного надзора после увольнения с должности.

Одновременно законом усиливается ответственность субъектов первичного мониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Читайте также Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц

«Закон должен быть засчитан в качестве выполнения требований МВФ (14-й structural benchmark, который должен быть исполнен до конца сентября 2023 года). Также это был шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС», — заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Глава Национального банка Андрей Пышный ранее прокомментировал принятый Верховной Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЕР) и объяснил, что никто пожизненно не будет «терроризировать» бывших чиновников проверками.

Финмониторинг, напомнил глава НБУ, осуществляется ко всем клиентам банков. Что касается PEP, то им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска. «Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не значит, что они бессрочные», — отметил Андрей Пышный.

В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции являются понятными — к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.

Глава НБУ также опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора. «Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется», — пообещал Пышный.

«НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР — это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход», — добавил он.

Читайте также В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕР

Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн грн. А к банкам будут применяться более существенные меры влияния — штрафы до 10 млн грн.

«И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP отвечают и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без изменений не будет прогресса», — подчеркнул Андрей Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.