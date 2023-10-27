Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политиков — Finance.ua

Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политиков
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9269д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).
Закон возвращает пожизненный статус РЕР вместо действующей нормы о трех годах усиленного надзора после увольнения с должности.
Одновременно законом усиливается ответственность субъектов первичного мониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
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«Закон должен быть засчитан в качестве выполнения требований МВФ (14-й structural benchmark, который должен быть исполнен до конца сентября 2023 года). Также это был шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС», — заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Глава Национального банка Андрей Пышный ранее прокомментировал принятый Верховной Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЕР) и объяснил, что никто пожизненно не будет «терроризировать» бывших чиновников проверками.
Финмониторинг, напомнил глава НБУ, осуществляется ко всем клиентам банков. Что касается PEP, то им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска. «Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не значит, что они бессрочные», — отметил Андрей Пышный.
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В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции являются понятными — к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.
Глава НБУ также опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора. «Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется», — пообещал Пышный.
«НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР — это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход», — добавил он.
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Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн грн. А к банкам будут применяться более существенные меры влияния — штрафы до 10 млн грн.
«И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP отвечают и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без изменений не будет прогресса», — подчеркнул Андрей Пышный.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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