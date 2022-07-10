Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий украинских защитников от уплаты военного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 7432.

Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.

Таким образом, от уплаты военного сбора освободили:

Вооруженные силы Украины;

Национальную гвардию;

правоохранительные органы;

Службу безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Госпогранслужбу;

Управление государственной охраны;

Министерство внутренних дел;

Госспецсвязи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.