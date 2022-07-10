Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников
Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий украинских защитников от уплаты военного сбора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 7432.
Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.
Таким образом, от уплаты военного сбора освободили:
- Вооруженные силы Украины;
- Национальную гвардию;
- правоохранительные органы;
- Службу безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Госпогранслужбу;
- Управление государственной охраны;
- Министерство внутренних дел;
- Госспецсвязи.
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