Зеленский подписал закон об особенностях управления бюджетом во время военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал закон об особенностях управления бюджетом во время военного положения

Сегодня 11:07 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об особенностях управления бюджетом во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом обеспечении первоочередных потребностей государства по отражению вооруженной агрессии, обеспечению национальной безопасности и социальной защиты граждан Украины.

Как говорится в пояснительной записке, принятие закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса и другие законодательные акты Украины (регистр. № 7166) позволит эффективно и оперативно принимать управленческие решения по финансовому обеспечению первоочередных потребностей государства и социальной защите граждан Украины.

В частности, органы местного самоуправления или военные администрации получили возможность принимать решение о направлении остатков средств (по состоянию на 1 января 2022) по субвенциям из государственного бюджета местным бюджетам.

Кроме того, законом предусмотрена отмена на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения просроченной задолженности субъекта хозяйствования перед государством по кредиту, привлеченному государством или под государственную гарантию. Отменяются по такому кредиту и пеня, и другие штрафные санкции.

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