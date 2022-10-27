Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве» — Finance.ua

Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве» Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве»

Президент Владимир Зеленский подписал закон 5270 об «электронном резидентстве».

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

«Теперь с 1 апреля 2023 года (дата вступления в силу) Украина введет e-резиденство для всех желающих наполнить наш бюджет», — отметил он.

Согласно закону, специалист регистрируется в «Дія» и проходит финансовую поверку и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.

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Далее он должен дистанционно открыть счет в банке. И именно банк станет налоговым агентом для е-резидента.

«Работает и платит налог — 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%. Но только внешние контракты по экспорту услуг. Все документы в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты — безналичные», — объяснил нардеп.

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. В то же время статус е-резидента в Украине не смогут получить граждане страны-агрессора рф, внесенные в «черный список» FATF, а также лица, имеющие доходы в Украине (кроме пассивного).

По словам Железняка, Украина ожидает в первый год действия закона регистрации 1000 е-резидентов.

Напомним, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств FATF ввела дополнительные ограничения относительно россии, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в «черный список», на чем настаивала Украина.

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Фінансовий клуб По материалам:

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