Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве» — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве»

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве»
Зеленский подписал закон об «электронном резидентстве»
Президент Владимир Зеленский подписал закон 5270 об «электронном резидентстве».
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
«Теперь с 1 апреля 2023 года (дата вступления в силу) Украина введет e-резиденство для всех желающих наполнить наш бюджет», — отметил он.
Согласно закону, специалист регистрируется в «Дія» и проходит финансовую поверку и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.
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Далее он должен дистанционно открыть счет в банке. И именно банк станет налоговым агентом для е-резидента.
«Работает и платит налог — 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%. Но только внешние контракты по экспорту услуг. Все документы в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты — безналичные», — объяснил нардеп.
Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. В то же время статус е-резидента в Украине не смогут получить граждане страны-агрессора рф, внесенные в «черный список» FATF, а также лица, имеющие доходы в Украине (кроме пассивного).
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По словам Железняка, Украина ожидает в первый год действия закона регистрации 1000 е-резидентов.
Напомним, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств FATF ввела дополнительные ограничения относительно россии, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в «черный список», на чем настаивала Украина.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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