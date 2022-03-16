Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф — Finance.ua

Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф

Сегодня 16:41 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф, Фото – euvsdisinfo.eu

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о запрещении изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора.

«Закон вводит запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также предусматривает применение к общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, санкций — запрещение их деятельности в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вносит изменения в законы Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «О защите общественной морали», которыми устанавливаются запреты на:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

глорификацию лиц, совершавших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, представителей вооруженных формирований российской федерации, иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых российской федерацией, а также представителей оккупационной администрации российской федерации, которую представляют её государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как «повстанцы», «ополченцы», «вежливые военные люди».

Изменения в Закон Украины «О политических партиях в Украине» предусматривают, что политическая партия может быть запрещена в судебном порядке по административному иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, в случае нарушения требований по созданию и деятельности политических партий, установленных Конституцией Украины, данным Законом и другими законами Украины, в том числе в случае установления судом фактов совершения политической партией действий, направленных на:

ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека, здоровье население;

пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам;

распространение сведений, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Изменения в Закон Украины «Об общественных объединениях» содержат аналогичные требования и к общественным объединениям.

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