Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф

Сегодня 16:41Казна и Политика
167
Зеленский подписал закон о&nbsp;запрете информпродукции с&nbsp;пропагандой действий&nbsp;рф Зеленский подписал закон о запрете информпродукции с пропагандой действий рф, Фото – euvsdisinfo.eu
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о запрещении изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
«Закон вводит запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также предусматривает применение к общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, санкций — запрещение их деятельности в судебном порядке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что закон вносит изменения в законы Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «О защите общественной морали», которыми устанавливаются запреты на:
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;
  • глорификацию лиц, совершавших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, представителей вооруженных формирований российской федерации, иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых российской федерацией, а также представителей оккупационной администрации российской федерации, которую представляют её государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как «повстанцы», «ополченцы», «вежливые военные люди».
Изменения в Закон Украины «О политических партиях в Украине» предусматривают, что политическая партия может быть запрещена в судебном порядке по административному иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, в случае нарушения требований по созданию и деятельности политических партий, установленных Конституцией Украины, данным Законом и другими законами Украины, в том числе в случае установления судом фактов совершения политической партией действий, направленных на:
  • ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека, здоровье население;
  • пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;
  • нарушение равноправия граждан в зависимости от их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам;
  • распространение сведений, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Изменения в Закон Украины «Об общественных объединениях» содержат аналогичные требования и к общественным объединениям.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.