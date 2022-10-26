Зеленский подписал закон о национализации системно важных банков — Finance.ua

Зеленский подписал закон о национализации системно важных банков Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о национализации системно важных банков

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон вступает в силу через день после опубликования.

Законом предлагается предоставить Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной россией агрессии против Украины.

Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства — продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка (также увеличивается капитал банка).

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от россии и исключительно за счет таких средств.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада поддержала законопроект № 8069 в начале октября.

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Фінансовий клуб По материалам:

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