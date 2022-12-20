Зеленский подписал закон о КСУ, несмотря на новые рекомендации Венецианской комиссии — Finance.ua

Зеленский подписал закон о КСУ, несмотря на новые рекомендации Венецианской комиссии Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о КСУ, несмотря на новые рекомендации Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7662 по «совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе». Эта редакция закона не содержит обновленного списка рекомендаций Венецианской комиссии, опубликованного вчера, 19 декабря.

На официальном портале Верховной Рады Украины отмечено, что сегодня, 20 декабря, законопроект был возвращен с подписью от президента.

Ранее, 23 ноября, Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по законопроекту об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. Как тогда сообщила судья КСУ Ольга Совгиря, в заключении в целом положительно оценены усилия украинских властей по усовершенствованию конкурсного отбора кандидатов.

В обновленном заключении по законопроекту № 7662 от 19 декабря Венецианская комиссия отказалась от ранее обнародованного срочного заключения. Согласно новым данным, законопроект требует доработки. В частности, комиссия отмечает необходимость включить в состав Совещательной группы экспертов еще одного международного независимого эксперта.

Законопроект был подписан президентом Зеленским без соответствующих обновлений, а именно предусматривает шесть членов Совещательной группы, из которых трое — независимые эксперты, другие же назначаются президентом, ВР и Съездом судей.

На это, в частности, обратили внимание в Фонде DEJURE, отметив : «Зеленский подписал № 7662, который противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и несмотря на призывы общественности его ветировать».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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