Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства

Сегодня 16:03Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательстваЗеленский подписал закон о десоветизации законодательства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства.
Об этом Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Фейсбуке.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — отметил Стефанчук.
По его словам, теперь в законодательстве не будет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции»; нет стремления претворять в жизнь «ленинские идеи построения коммунистического общества»; нет отсылок на программы, разработанные коммунистической партией.
Кроме того, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других «товарищей», «вычищены» почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР).
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Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
«Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости», — добавил Стефанчук.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины 21 апреля приняла Закон об очищении украинского законодательства от терминологической советщины (№ 4284);
  • среди инициаторов этого документа было более 50 народных депутатов вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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