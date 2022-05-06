Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства — Finance.ua

Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства

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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства.

Об этом Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Фейсбуке

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — отметил Стефанчук.

По его словам, теперь в законодательстве не будет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции»; нет стремления претворять в жизнь «ленинские идеи построения коммунистического общества»; нет отсылок на программы, разработанные коммунистической партией.

Кроме того, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других «товарищей», «вычищены» почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР).

Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

«Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости», — добавил Стефанчук.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины 21 апреля приняла Закон об очищении украинского законодательства от терминологической советщины (№ 4284);

среди инициаторов этого документа было более 50 народных депутатов вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

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