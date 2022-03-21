Зеленский подписал закон, который упростит восстановительные работы после войны — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который упростит восстановительные работы после войны

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Зеленский подписал закон, который упростит восстановительные работы после войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании и упрощении проведения восстановительных работ по ликвидации последствий боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Так, закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения определяет дополнительные задачи единой государственной системы гражданской защиты в восстановительный период после окончания военных действий, а именно:

уточняет полномочия Кабинета Министров, в частности, по утверждению ежегодного плана основных мер гражданской защиты Украины, включая мероприятия в восстановительный период после окончания военных действий;

определяет содержание и сроки осуществления восстановительных работ по ликвидации последствий военных действий во время действия военного положения;

определяет, что во время действия военного положения и в восстановительный период после окончания военных действий не подлежат оценке воздействия на окружающую среду восстановительные работы по ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий;

относит к полномочиям военных администраций населенных пунктов на соответствующей территории «предоставление разрешений на пользование недрами (кроме нефти и газа) в соответствии с перечнем и порядком, утвержденным Кабинетом Министров, для обеспечения обороноспособности государства сроком не более одного года».

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