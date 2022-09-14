Зеленский подписал закон, который позволит скорее восстанавливать телеком-инфраструктуру — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который позволит скорее восстанавливать телеком-инфраструктуру Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7487 , который позволит украинским мобильным операторам и интернет-провайдерам скорее отстраивать телеком-инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Благодаря закону мобильные операторы и интернет-провайдеры смогут отстраивать телеком-инфраструктуру быстрее. Без лишних бюрократических квестов», — говорится в сообщении.

Что именно изменится:

начать развертывание сетей можно без оформления технических условий и проектной документации. Это сохранит более месяца телеком-компаниям;

строить мобильную сеть вдоль автодорог на лесохозяйственных землях можно будет без согласования с Правительством, что ускорит процесс.

«Это еще один шаг, чтобы как можно скорее восстановить Украину. Особенно громады, пострадавшие от боевых действий», — добавили в министерстве.

НВ По материалам:

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