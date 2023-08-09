Зеленский подписал важный закон об управлении многоквартирными домами — Finance.ua

Зеленский подписал важный закон об управлении многоквартирными домами
Президент подписал закон № 7029 об упрощении управления многоквартирными домами.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Упрощение заключается в возможности использования электронных инструментов и цифровой подписи.
Среди новшеств, предусмотренных документом:
- вводится возможность использовать электронные подписи (ЭП) при голосовании (изменения в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»);
- создается возможность участвовать в собрании «дистанционно» (изменения в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»);
- уменьшается большинство голосов, необходимых для принятия решений до 50%+;
- ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий;
- отменяется потребность при этом менять действующие уставы ОСМД.
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