Зеленский подписал важный закон об управлении многоквартирными домами — Finance.ua

Зеленский подписал важный закон об управлении многоквартирными домами Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Зеленский подписал важный закон об управлении многоквартирными домами

Президент подписал закон № 7029 об упрощении управления многоквартирными домами.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Упрощение заключается в возможности использования электронных инструментов и цифровой подписи.

Среди новшеств, предусмотренных документом:

вводится возможность использовать электронные подписи (ЭП) при голосовании (изменения в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»);

создается возможность участвовать в собрании «дистанционно» (изменения в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»);

уменьшается большинство голосов, необходимых для принятия решений до 50%+;

ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий;

отменяется потребность при этом менять действующие уставы ОСМД.

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