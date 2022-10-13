Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью

138
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с беларусью. Вопрос направлен на изучение в Кабмин.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.
Так, соответствующая петиция была размещена на сайте еще 4 июля.
В ней автор предлагает отменить безвизовый режим с беларусью из-за враждебных действий ее режима. В петиции отмечается, что свободный въезд граждан беларуси грозит национальной безопасности.
«Под видом граждан беларуси могут свободно въехать те же граждане россии, которым отменен безвиз. Органы внутренних дел, как и министерство обороны находятся в подчинении россии и могут выдать любые документы тем же гражданам государства агрессора. беларусь пассивно участвует в нападении на Украину, что позволяет делать все, что вредит нашей стране», — пишет автор.
Президент Украины, в свою очередь, заявил, что в настоящее время пограничные пункты пропуска с беларусью и так закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница Украины временно закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев.
Вопрос, поставленный в петиции, Зеленский предложил рассмотреть Кабинету Министров.
«В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», — ответил он.
Напомним, украинское правительство ввело визовый режим с российской федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.