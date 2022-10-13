Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью — Finance.ua

Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью Сегодня 10:15

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с беларусью. Вопрос направлен на изучение в Кабмин.

Так, соответствующая петиция была размещена на сайте еще 4 июля.

В ней автор предлагает отменить безвизовый режим с беларусью из-за враждебных действий ее режима. В петиции отмечается, что свободный въезд граждан беларуси грозит национальной безопасности.

«Под видом граждан беларуси могут свободно въехать те же граждане россии, которым отменен безвиз. Органы внутренних дел, как и министерство обороны находятся в подчинении россии и могут выдать любые документы тем же гражданам государства агрессора. беларусь пассивно участвует в нападении на Украину, что позволяет делать все, что вредит нашей стране», — пишет автор.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что в настоящее время пограничные пункты пропуска с беларусью и так закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница Украины временно закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев.

Вопрос, поставленный в петиции, Зеленский предложил рассмотреть Кабинету Министров.

«В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», — ответил он.

Напомним, украинское правительство ввело визовый режим с российской федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.

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