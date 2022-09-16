Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью — Finance.ua

Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью Сегодня 17:45 — Казна и Политика

Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с россией и беларусью.

Об этом сообщает Офис президента

Своим указом № 653 глава государства отменил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Так, утратили силу предыдущие указы:

№ 112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями россии (от 25 марта 1994 года);

№ 271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994 года);

№ 287 о привлечении к экономическому сотрудничеству Запорожской области (от 9 июня 1994 года);

№ 495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым с сопредельными территориями россии.

Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября в день его опубликования.

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