Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью — Finance.ua
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Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью

Казна и Политика
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Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью
Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью
Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с россией и беларусью.
Об этом сообщает Офис президента.
Своим указом № 653 глава государства отменил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Так, утратили силу предыдущие указы:
  • № 112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями россии (от 25 марта 1994 года);
  • № 271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994 года);
  • № 287 о привлечении к экономическому сотрудничеству Запорожской области (от 9 июня 1994 года);
  • № 495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым с сопредельными территориями россии.
Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября в день его опубликования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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