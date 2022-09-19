Зеленский определил три приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН — Finance.ua

Зеленский определил три приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН Сегодня 14:17

Делегация Украины 19-23 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

По данным пресс-службы, приоритеты следующие:

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи;

привлечение россии к международной ответственности за ее преступления;

активизация отношений со странами Глобального Юга.

Как отмечается в сообщении, глава МИД Дмитрий Кулеба будет председательствовать на украинском министерском мероприятии по привлечению россии к международной ответственности, примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии россии против Украины, мероприятии высокого уровня безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах на фоне российской оккупации ЗАЭС и мероприятии высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности.

Глава украинской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Запланировано участие главы МИД в инициированном Украиной трехстороннем формате Украина — Польша — Великобритания на уровне министров и министерском заседании ГУАМ.

«Отдельное внимание в ходе визита министра будет уделено теме гарантий безопасности для Украины в контексте разработанного группой Ермака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.