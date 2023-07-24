Зеленский определил со Столтенбергом шаги по разблокированию «зернового коридора» — Finance.ua

Зеленский определил со Столтенбергом шаги по разблокированию «зернового коридора»
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом украинский лидер написал в Twitter, сообщает «Европейская правда».
По словам Зеленского, стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности.
«Также определили с господином Столтенбергом первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского «зернового коридора», — добавил президент Украины, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.
Зеленский также отметил, что обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита, и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.
Накануне сообщалось, что украинский президент поговорил о «зерновом соглашении» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как известно, россия 17 июля заявила об остановке действия «зернового соглашения» и пригрозила «рисками» сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия рф.
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