Зеленский определил со Столтенбергом шаги по разблокированию «зернового коридора» — Finance.ua

Зеленский определил со Столтенбергом шаги по разблокированию «зернового коридора» Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Зеленский определил со Столтенбергом шаги по разблокированию «зернового коридора»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом украинский лидер написал в Twitter, сообщает «Европейская правда».

По словам Зеленского, стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности.

«Также определили с господином Столтенбергом первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского «зернового коридора», — добавил президент Украины, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.

Зеленский также отметил, что обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита, и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

Накануне сообщалось, что украинский президент поговорил о «зерновом соглашении» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как известно, россия 17 июля заявила об остановке действия «зернового соглашения» и пригрозила «рисками» сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия рф.

Економічна Правда По материалам:

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