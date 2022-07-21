Зеленский — о вступлении в ЕС: Украина уже начала выполнять рекомендации Еврокомиссии Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Украина уже начала реализовывать рекомендации Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны обсудили введение планируемого седьмого пакета антироссийских санкций Европейского Союза. Глава Украинского государства акцентировал внимание на необходимости дальнейшего существенного усиления санкционного давления на страну-агрессора.

Зеленский поблагодарил Мишеля за лидерство в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

«Украина не будет стоять на месте и уже начала активно реализовывать рекомендации Европейской комиссии по переходу к следующему этапу — началу переговоров о вступлении», — заверил Президент Украины.

В свою очередь глава Евросовета положительно оценил утверждение конкурсной комиссией победителя на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и активизацию процесса отбора главы Национального антикоррупционного бюро. Он убежден, что другие рекомендации будут выполняться такими же быстрыми темпами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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