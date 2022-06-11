Зеленский назвал страны, которые помогают разблокировать украинские морские порты — Finance.ua

Зеленский назвал страны, которые помогают разблокировать украинские морские порты

Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Зеленский назвал страны, которые помогают разблокировать украинские морские порты

Украина продолжает вести переговоры для разблокировки морских портов и экспорта зерна. Сейчас ряд стран согласились помочь в создании безопасного морского коридора.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре.

Глава государства подчеркнул, что морскую блокаду устроила россия, поэтому только она ответственна за последствия. При этом для решения данной проблемы Украина сотрудничает с Турцией, Великобританией и Канадой.

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«Что важно знать: россия заблокировала Черное море и Азовское, и только она. Сегодня рф угрожает своим присутствием и нарушением международного права. Поэтому мы говорили с посредниками — с Турцией, ООН, Великобританией, Канадой и многими другими европейскими государствами», — отметил президент.

Зеленский добавил, что формат разблокировки портов уже обсуждается. Украина готова экспортировать зерно по морскому коридору с привлечением иностранных судов.

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«Сегодня обсуждается формат. Я считаю: что бы россия там ни предлагала, мы им не верим. Мы готовы говорить с цивилизованным миром, и поэтому мы поддерживаем формат, когда будет сделан безопасный морской коридор из кораблей наших партнеров, по которому мы можем экспортировать все то зерно. Если этого не будет сделано, то тогда это будет невозможно», — пояснил гарант.

Также Зеленский подчеркнул, что правительство ищет и другие способы для вывоза зерна, в частности, по железной дороге через Польшу.

«Мы понимаем вызовы и угрозы и поэтому мы разрабатываем другие планы с Балтийскими государствами. С Польшей проговариваем форматы железнодорожного экспорта и уже экспортируем более 2,5 млн тонн каждый месяц, но для нас это мало, поскольку по морю можем 10 млн тонн в месяц», — сказал президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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