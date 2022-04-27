Зеленский назвал «плюс» для украинцев от отмены пошлин Великобританией — Finance.ua
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Зеленский назвал «плюс» для украинцев от отмены пошлин Великобританией

Сегодня 10:43Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский заявил, что отмена Великобританией пошлин на украинский импорт позволит сохранить тысячи рабочих мест в Украине.
Это он отметил в своем вечернем видеообращении по итогам 62-го дня войны, которое обнародовал Офис президента.
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«Благодарен Великобритании и лично премьер-министру Борису Джонсону за быструю и позитивную реакцию на наш запрос о либерализации торговли. Именно сейчас это особенно важно для поддержки нашего государства. Британия объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит нам сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичные решения от других партнеров», — сказал Зеленский.
По его словам, это важно не только для Украины и ее партнеров, но еще добавляет стабильности глобальным рынкам, особенно рынку продовольствия, который из-за войны россии против Украины находится «в шаге от масштабного ценового кризиса».
Зеленский подчеркнул, что избежать кризиса можно единственным путем — усиливать сотрудничество и давить на россию, чтобы она отказалась от войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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