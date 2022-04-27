Зеленский назвал «плюс» для украинцев от отмены пошлин Великобританией — Finance.ua

«Благодарен Великобритании и лично премьер-министру Борису Джонсону за быструю и позитивную реакцию на наш запрос о либерализации торговли. Именно сейчас это особенно важно для поддержки нашего государства. Британия объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит нам сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичные решения от других партнеров», — сказал Зеленский.
По его словам, это важно не только для Украины и ее партнеров, но еще добавляет стабильности глобальным рынкам, особенно рынку продовольствия, который из-за войны россии против Украины находится «в шаге от масштабного ценового кризиса».
Зеленский подчеркнул, что избежать кризиса можно единственным путем — усиливать сотрудничество и давить на россию, чтобы она отказалась от войны.