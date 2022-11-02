Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны — Finance.ua

Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны Сегодня 13:45 — Казна и Политика

Для Украины даже после окончания войны самым главным приоритетом останется безопасность. Это касается не только нашего государства, но и других стран, когда-либо пострадавших от действий россии.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью чешскому телевидению.

«После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем россию на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу», — заявил он.

Он отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде. Кроме того, речь идет о безопасности в городах.

Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его словам, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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