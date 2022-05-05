Зеленский на конференции доноров рассказал, каким видит «план Маршалла» для Украины — Finance.ua

Зеленский на конференции доноров рассказал, каким видит «план Маршалла» для Украины

Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины рассказал, как видит эффективную помощь партнеров для содействия победе и восстановлению Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Как закончится эта брутальная война, будет решаться не только на поле боя — это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги с продажи нефти, газа и других ресурсов», — отметил он.

Во-первых, отметил он, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

Во-вторых, отметил Зеленский, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины — современный аналог «плана Маршалла».

«Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возврата к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой», — сказал Владимир Зеленский.

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Он отметил, что если помощь будет достаточной и своевременной, это будет дополнительно способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернулись на родину.

Президент повторил свою идею о «патронате» определенных стран над областями и городами Украины, пострадавшими от боевых действий, в процессе их восстановления.

Конференция доноров проходит в Варшаве, ее соорганизаторами являются Польша и Швеция, в партнерстве с Евросоветом и Еврокомиссией и при участии ООН. Мероприятие задумано как платформа для обсуждения помощи Украине в ближайшей и долгосрочной перспективе.

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