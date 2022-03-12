Зеленский: чтобы закрыть небо над Украиной, есть несколько путей — Finance.ua

Зеленский: чтобы закрыть небо над Украиной, есть несколько путей

Сегодня 18:49 — Казна и Политика

Зеленский: чтобы закрыть небо над Украиной, есть несколько путей

Некоторые представители западного мира не опомнятся, пока ракеты не прилетят к ним.

Об этом сказал в интервью иностранным СМИ Президент Владимир Зеленский.

«Что касается закрытия неба, ответ очень прост. Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира (пока я так говорю, потому что нас ни в одном союзе нет), если они будут сидеть в кафе, и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. До этого момента никто небо закрывать не будет», — сказал Президент.

Он отметил, что политики должны понимать, что возможность предотвратить войну следует использовать до войны.

«Я считаю, что есть опыт у политиков, они должны понимать до того, как становится больно, тем более, если у тебя есть возможность это сделать — закрыть небо», — сказал Зеленский.

По его словам, чтобы закрыть небо над Украиной, есть несколько возможностей. Одна из них — снабжать Украину противоракетной обороной. При этом наше государство, как подчеркнул Президент, нашло и поставщиков, и разработало логистику поставок, и готово платить.

«Украина нашла во всех странах мира, где это находится, до складов. Мы не просто говорили: помогите нам. Мы спрашивали тех, у кого это есть: дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что для людей сложно просто предоставить. Мы говорили, что готовы это купить. Мы готовы взять кредиты, мы готовы достать последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу... Мы готовы заниматься транспортировкой этого, определить, через какие страны это невозможно привезти, мы уже договорились, как это привезти» , — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривала альтернативу закрытию неба, в частности, поставки нам самолетов.

«Также и самолеты. Также нам говорили, что для некоторых самолетов у нас нет пилотов, так же мы нашли самолеты, для которых у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые уже готовы быть гражданами нашего государства. Как нам помочь? Народ со всего мира готов предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Они готовы, но не готовы те, кто решает», — сказал Зеленский.

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