Зеленский анонсировал масштабную программу строительства жилья — Finance.ua

Зеленский анонсировал масштабную программу строительства жилья

Сегодня 12:00 — Недвижимость

Президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить жильем всех украинцев, лишившихся жилья в результате войны, а также всех, кто защищает государство на фронте и работает в интересах общества.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Президент отметил, что в прошлом году ставил Кабинету Министров задачу сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов войны. Он добавил, что дальше планировалось обеспечение жильем всех украинских военных. Сейчас, по его словам, прошлогодняя задача фактически расширяется на масштаб всей страны и детализируется так, чтобы состоялась модернизация украинских городов и громад в сочетании с программой энергомодернизации жилья.

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«Как результат будет несколько этапов. Я поставил сегодня задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы — те, чей дом разрушен войной. Временным, пока не восстановим их жилье или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами. На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить — все города, все пострадавшие громады. На третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает сейчас наше государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что правительство, все органы центральной власти вместе с местным руководством обеспечат предоставление жилья всем, кто участвовал в защите Украины, а собственного жилья до сих пор не имел.

«Каждый и каждая в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. На безопасное и комфортное жизненное пространство, которое будет рассчитано на любого человека. Все, чье жилье разрушили захватчики, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, который заслуживает жизни в современной среде», — подчеркнул глава Украинского государства.

Президент информировал, что для реализации этого проекта украинские власти уже привлекают ведущих архитекторов, весь потенциал государства и международную поддержку. В свою очередь, он сообщил, что в скором времени будет добавлено участие компаний, государств-партнеров и международных доноров.

«Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся это сделать. Удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость для тех, чье право на жилье было нарушено», — подчеркнул Зеленский.

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