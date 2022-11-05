Здания трускавецких санаториев «Рубин» и «Янтарь» будут модернизированы под жилье для ВПЛ — Finance.ua

Здания трускавецких санаториев «Рубин» и «Янтарь» будут модернизированы под жилье для ВПЛ Сегодня 03:52

Здания трускавецких санаториев «Рубин» и «Янтарь» (Львовская обл.) будут модернизированы под жилье для вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ), pro bono консультантом Трускавецкой городской общины по этому проекту выступает юридическая фирма Integrites, сообщили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе.

«В рамках проекта планируется модернизировать под здания с общими помещениями (столовые, социальные центры) здания санаториев „Рубин“ и „Янтарь“ общей площадью ориентировочно 32 тыс. кв. м, расположенные в центральной части города Трускавца. Они были законсервированы в начале российской агрессии в 2014-2015 годах», — сказал агентству партнер Integrites Олег Загнитко.

По его словам, в результате от 1,6 тыс. до 3 тыс. человек. — и семьи, и одинокие лица — получат жилье.

Проект предлагается реализовать на основе государственно-частного партнерства с целью интеграции ВПЛ в экономику субрегиона. Integrites с июля 2022-го консультирует город по финансовой и управленческой структуре ГЧП.

«Мы как фирма представляем публичного партнера — город, который решает свои проблемы: хочет ревитализировать участок в центре и интегрировать ВПЛ. Кто бы ни был собственником или управляющим имущества, для городской общины будет оставаться проблемой его отмирание, эрозия социальной ткани общины и криминализация микрорайона — и будет оставаться столько, сколько будет пустовать недвижимость», — пояснил Загнитко.

В настоящее время Integrites занимается юридическим и финансовым структурированием с целью перепланировки и перепрофилирования нескольких зданий в центре города. Это позволит быстро ревитализировать микрорайон в курортном субрегионе с привлечением ряда ресурсных источников.

Проект в Трускавце является частью Rehousing Ukraine Initiative (Инициатива жилищного обеспечения Украины). ИЖУ — это партнерство Института доступного жилья (Affordable Housing Institute) — неприбыльной организации, зарегистрированной в США, и Integrites с привлечением при необходимости индивидуальных и институциональных специалистов. Команда ИЖУ помогает Украине восстановиться после российского вторжения и рассматривает жилье в целом и временное жилье для ВПЛ, в частности, как ключ к быстрому, сильному и современному восстановлению.

«Для нас большая честь работать с городским головой Трускавца Андреем Кульчинским над реализацией его видения перепрофилирования законсервированного отеля в жилье для ВПЛ. Мы рассматриваем это не только как срочное решение для Трускавца, но и как прототип или пилотный проект для дальнейшего масштабирования аналогичных переоборудований во всей Украине», — прокомментировал исполнительный директор Института доступного жилья (США), соучредитель ИЖУ Дэвид Смит.

Ранее сообщалось , что в октябре 2022 года на имущество «Трускавецкурорта» был наложен арест в рамках уголовного производства по отчуждению имущества объектов недвижимости, находившихся в управлении Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО «Укрпрофздравница» и ЧАО «Укрпрофтур».

«Как мы видим из мотивационной части постановления (суда. — Ред.), объекты могут вернуться в государственную собственность под руководством Федерации профсоюзов. В этом случае осуществление ГЧП может упроститься, но проведение конкурса на отбор частного партнера, вероятнее всего, потребует большего времени на подготовку», — прокомментировал ситуацию Загнитко.

Он добавил, что на этом этапе имущество будет находиться в ведении АРМА, однако это будет своеобразным ГЧП, поскольку управление недвижимым имуществом со стороны агентства должно осуществляться «на условиях эффективности, а также сохранения (по возможности — увеличения)... экономической стоимости» недвижимого имущества, согласно из ст. 21(3) закона об АРМА.

В структуру ЧАО «Трускавецкурорт» входят санатории «Весна», «Кристалл», «Алмаз», «Янтарь», «Рубин», «Березка» (все — Трускавец). Конечный бенефициар — Павел Якубенко. Зарегистрированный капитал ЧАО составляет 174,8 млн грн.

По данным предприятия за 2019 год, его чистая прибыль составила 91,9 млн грн.

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