Заявку на бронирование работников можно будет подать онлайн — Минэкономики
Минэкономики работает над усовершенствованием механизма подачи заявок на бронирование ценных для предприятия специалистов, в частности планируется перевод его в онлайн-режим.
Об этом в интервью изданию Forbes рассказал замминистра экономики Александр Грибан.
«Уже сейчас работаем над усовершенствованием механизма подачи и рассмотрения заявлений. В частности, будем переводить его в режим онлайн, что ускорит и автоматизирует весь процесс. Аппликанты смогут подавать заявления через специализированное подразделение сайта Минэкономики», — отметил Грибан.
«Результатом станет минимизация человеческого фактора при обработке документов и существенное ускорение всех процедур, связанных с бронированием. Заявки будут обрабатываться до трех дней. В условиях войны оперативность имеет чрезвычайное значение», — сказал Грибан.
В дальнейшем, отметил он, доступ к новой системе бронирования вполне возможен и через «Дію». Соответствующая совместная работа с Минцифрой продолжается.