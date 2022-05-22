Заявку на бронирование работников можно будет подать онлайн — Минэкономики

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Заявку на бронирование работников можно будет подать онлайн — Минэкономики

Минэкономики работает над усовершенствованием механизма подачи заявок на бронирование ценных для предприятия специалистов, в частности планируется перевод его в онлайн-режим.

Об этом в интервью изданию Forbes рассказал замминистра экономики Александр Грибан.

«Уже сейчас работаем над усовершенствованием механизма подачи и рассмотрения заявлений. В частности, будем переводить его в режим онлайн, что ускорит и автоматизирует весь процесс. Аппликанты смогут подавать заявления через специализированное подразделение сайта Минэкономики», — отметил Грибан.

Для обеспечения работы инструмента планируется синхронизировать базы данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По словам замминистра, благодаря нововведениям будет минимизирован человеческий фактор при обработке документов.

«Результатом станет минимизация человеческого фактора при обработке документов и существенное ускорение всех процедур, связанных с бронированием. Заявки будут обрабатываться до трех дней. В условиях войны оперативность имеет чрезвычайное значение», — сказал Грибан.

В дальнейшем, отметил он, доступ к новой системе бронирования вполне возможен и через «Дію». Соответствующая совместная работа с Минцифрой продолжается.

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