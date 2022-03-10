Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты — Finance.ua

Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты
В КГГА разъяснили, что для подачи заявки на получение продуктовых наборов киевлянам нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.
Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые относятся к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Речь идет о:
лицах с инвалидностью
семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью
одиноких людях пожилого возраста
паллиативных больных
лицах, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.
Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
ул. Котельникова, 32/11
0444509166
Голосеевский район
ул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
Дарницкий район
ул. Вербицкого, 9-І
0445624730
Деснянский район
ул. Будищанская, 4
0445337251
Днепровский район
ул. Курнатовского, 7-А
0445120035
Оболонский район
ул. Озерная, 18-А
0444140941
Печерский район
ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
0667330730
Подольский район
ул. Братская, 15/9
0444250512
Святошинский район
ул. Жмеринская, 22-А0444059275
Соломенский район
б-р В. Гавела, 83-А0444977327
Шевченковский район
ул. Сальского, 11-А0444670014
Также в КГГА отметили, что 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции. Если вам не удалось дозвониться в территориальный центр, то сообщить об этом можно в 15-51.
Кроме того, в условиях военного положения городские власти призывают киевлян сплачиваться и по возможности помогать тем, кто рядом.