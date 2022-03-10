Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты — Finance.ua

Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты

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Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты

В КГГА разъяснили , что для подачи заявки на получение продуктовых наборов киевлянам нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.

Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые относятся к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о:

лицах с инвалидностью

семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью

одиноких людях пожилого возраста

паллиативных больных

лицах, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.

Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

ул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосеевский район

ул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницкий район

ул. Вербицкого, 9-І

0445624730

Деснянский район

ул. Будищанская, 4

0445337251

Днепровский район

ул. Курнатовского, 7-А

0445120035

Оболонский район

ул. Озерная, 18-А

0444140941

Печерский район

ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А

0667330730

Подольский район

ул. Братская, 15/9

0444250512

Святошинский район

ул. Жмеринская, 22-А0444059275

Соломенский район

б-р В. Гавела, 83-А0444977327

Шевченковский район

ул. Сальского, 11-А0444670014

Также в КГГА отметили, что 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции. Если вам не удалось дозвониться в территориальный центр, то сообщить об этом можно в 15-51.

Кроме того, в условиях военного положения городские власти призывают киевлян сплачиваться и по возможности помогать тем, кто рядом.

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