Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты — Finance.ua
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Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты

Сегодня 20:02Личные финансы
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Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контактыЗаявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты
В КГГА разъяснили, что для подачи заявки на получение продуктовых наборов киевлянам нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.
Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые относятся к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Речь идет о:
  • лицах с инвалидностью
  • семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью
  • одиноких людях пожилого возраста
  • паллиативных больных
  • лицах, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.
Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
  • Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
ул. Котельникова, 32/11
0444509166
  • Голосеевский район
ул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
  • Дарницкий район
ул. Вербицкого, 9-І
0445624730
  • Деснянский район
ул. Будищанская, 4
0445337251
  • Днепровский район
ул. Курнатовского, 7-А
0445120035
  • Оболонский район
ул. Озерная, 18-А
0444140941
  • Печерский район
ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
0667330730
  • Подольский район
ул. Братская, 15/9
0444250512
  • Святошинский район
ул. Жмеринская, 22-А0444059275
  • Соломенский район
б-р В. Гавела, 83-А0444977327
  • Шевченковский район
ул. Сальского, 11-А0444670014
Также в КГГА отметили, что 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции. Если вам не удалось дозвониться в территориальный центр, то сообщить об этом можно в 15-51.
Кроме того, в условиях военного положения городские власти призывают киевлян сплачиваться и по возможности помогать тем, кто рядом.

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По материалам: ТСН
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