Заводы Укроборонпрома перевели на семидневную рабочую неделю — Finance.ua
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Заводы Укроборонпрома перевели на семидневную рабочую неделю

Сегодня 12:39Казна и Политика
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Заводы ДК «Укроборонпром», производящие, ремонтирующие и модернизирующие технику и вооружение, переведены на усиленный режим и семидневную рабочую неделю.
Об этом сообщает генеральный директор концерна Юрий Гусев.
Он добавил, что сегодня на основных предприятиях и в самом Концерне созданы отряды территориальной обороны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине и приступил к масштабному вторжению.
По ряду украинских городов были нанесены ракетные удары, атакованы военные объекты Вооруженных Сил Украины. В Украине введено военное положение.

Борітеся-поборемо! Слава Україні!

По материалам: Agronews
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