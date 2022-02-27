Заводы Укроборонпрома перевели на семидневную рабочую неделю — Finance.ua

Заводы Укроборонпрома перевели на семидневную рабочую неделю

Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Заводы ДК «Укроборонпром», производящие, ремонтирующие и модернизирующие технику и вооружение, переведены на усиленный режим и семидневную рабочую неделю.

Об этом сообщает генеральный директор концерна Юрий Гусев.

Он добавил, что сегодня на основных предприятиях и в самом Концерне созданы отряды территориальной обороны.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине и приступил к масштабному вторжению.

По ряду украинских городов были нанесены ракетные удары, атакованы военные объекты Вооруженных Сил Украины. В Украине введено военное положение.

Борітеся-поборемо! Слава Україні!

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