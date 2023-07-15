Завод Nissan в США будет переоборудован под производство электромобилей нового поколения — Finance.ua

Завод Nissan в США будет переоборудован под производство электромобилей нового поколения 15.07.2023, 02:20 — Технологии&Авто

Завод Nissan в США будет переоборудован под производство электромобилей нового поколения

Nissan Motor переоборудует свой завод в Кантоне, штат Миссисипи, под производство новых электромобилей Nissan и Infiniti. На модернизацию площадки выделено 500 млн долларов. Как говорят в компании, в ближайшие пять-шесть лет он станет «узлом электрификации Северной Америки».

Здесь будут производиться электромобили следующего поколения с новыми платформами, технологиями и возможностями подключения.

По словам Дэвида Джонсона, старшего вице-президента Nissan North America по производству и управлению цепочками поставки, новые платформы позволят оптимизировать производство за счет большей автоматизации. Как заявляют в компании, в настоящее время примерно пятая часть работ по изготовлению салона и шасси электромобилей автоматизирована, в то время как автомобилей с ДВС — 6−10%.

Подготовка площадки в Кантоне к установке новых линий уже началась. Также начата подготовка сотрудников. Лучших инженеров и техников с американского завода отправили в Японию для изучения новых автомобильных технологий и процессов с использованием виртуальной реальности и другого программного обеспечения. В следующем году начнется практическое обучение на новом сборочном оборудовании.

Первыми на конвейер поставят два новых электрических седана. Их производство начнется в 2026 году, хотя изначально сроки были более оптимистичными. Одну из моделей планировали запустить годом ранее. Также в ближайшие годы Nissan планирует построить два электрических кроссовера. Цель компании — к 2030 году довести продажи электромобилей на рынке США до 40%.

Autogeek По материалам:

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