Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря — Finance.ua

Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря Сегодня 22:31 — Фондовый рынок

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге (ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус») продлил простой до декабря.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент объявлен простой до конца ноября», — сказал собеседник агентства.

Завод автомобильного концерна в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта этого года из-за сложностей с поставками комплектующих.

Данный завод начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.

Напомним:

Сообщалось, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в россии, которые могут включать в себя продажу своего тамошнего завода.

Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Санкт-Петербурге, в который планировали вложить 36 миллиардов рублей.

Економічна Правда По материалам:

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