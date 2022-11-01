Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря — Finance.ua

Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря
Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге (ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус») продлил простой до декабря.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент объявлен простой до конца ноября», — сказал собеседник агентства.
Завод автомобильного концерна в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта этого года из-за сложностей с поставками комплектующих.
Данный завод начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.
Напомним:
Сообщалось, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в россии, которые могут включать в себя продажу своего тамошнего завода.
Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Санкт-Петербурге, в который планировали вложить 36 миллиардов рублей.
Поделиться новостью