Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Завод Hyundai в рф продлил простой до декабря

Фондовый рынок
13
Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге (ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус») продлил простой до декабря.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент объявлен простой до конца ноября», — сказал собеседник агентства.
Завод автомобильного концерна в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта этого года из-за сложностей с поставками комплектующих.
Данный завод начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.
Напомним:
Сообщалось, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в россии, которые могут включать в себя продажу своего тамошнего завода.
Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Санкт-Петербурге, в который планировали вложить 36 миллиардов рублей.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.