Завершено финансирование пенсий июня — Finance.ua

Завершено финансирование пенсий июня
По состоянию на 24 июня на пенсионные выплаты направлено 51,2 млрд, в том числе 12 млрд — на выплату пенсий через Укрпочту и 39,2 млрд через уполномоченные банки.
Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Так, банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм, а по сообщению Укрпочты на 23 июня доставлено 69,8% профинансированной суммы.
За январь‒май на социальные выплаты типа пенсий, субсидий или пособия малообеспеченным семьям было направлено 370 млрд грн, из которых 137,1 млрд грн — из государственного бюджета.
Справка Finance.ua:
- Правительство обеспечило выплату пенсий недееспособным перемещенным лицам, не имеющим опекунов. Решение Правительства предусматривает возможность перечислять пенсии или государственную социальную помощь недееспособным людям, которым не назначены опекуны или потерявшие связь с опекунами и находящиеся в учреждениях на полном государственном содержании с проживанием.
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