Завершено финансирование пенсий июня — Finance.ua

Завершено финансирование пенсий июня Сегодня 09:13 — Казна и Политика

По состоянию на 24 июня на пенсионные выплаты направлено 51,2 млрд, в том числе 12 млрд — на выплату пенсий через Укрпочту и 39,2 млрд через уполномоченные банки.

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Так, банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм, а по сообщению Укрпочты на 23 июня доставлено 69,8% профинансированной суммы.

За январь‒май на социальные выплаты типа пенсий, субсидий или пособия малообеспеченным семьям было направлено 370 млрд грн, из которых 137,1 млрд грн — из государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

Правительство обеспечило выплату пенсий недееспособным перемещенным лицам, не имеющим опекунов. Решение Правительства предусматривает возможность перечислять пенсии или государственную социальную помощь недееспособным людям, которым не назначены опекуны или потерявшие связь с опекунами и находящиеся в учреждениях на полном государственном содержании с проживанием.

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