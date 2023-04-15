Засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью

Казна и Политика
0
Как сообщили в Пенсионном фонде, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и за заключением учреждения здравоохранения нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также периодов ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.
Читайте также
Но при определенных условиях.
Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:
  • является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работал в такой период;
  • получал в органах социальной защиты населения пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;
  • люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;
  • размер пенсионных выплат лицам с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.