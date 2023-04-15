Засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью — Finance.ua

Засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Как сообщили в Пенсионном фонде, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и за заключением учреждения здравоохранения нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также периодов ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.

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Но при определенных условиях.

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работал в такой период;

получал в органах социальной защиты населения пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Справка Finance.ua:

в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;

люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;

размер пенсионных выплат лицам с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.

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