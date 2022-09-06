Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят

43
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.
Об этом говорится в проекте закона № 7731.
Согласно проекту, основанием для увольнения будет «совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора».
Это будет касаться следующих сфер:
  • 1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
  • 2) энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергией);
  • 3) водоснабжение и водоотвод;
  • 4) продовольственное обеспечение;
  • 5) здравоохранение;
  • 6) фармацевтическая промышленность;
  • 7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
  • 8) информационные услуги;
  • 9) электронные коммуникации;
  • 10) финансовые услуги;
  • 11) транспортное обеспечение;
  • 12) оборона, государственная безопасность;
  • 13) правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;
  • 14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
  • 15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;
  • 16) химическая промышленность;
  • 17) исследовательская деятельность.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.