Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят — Finance.ua

Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.
Об этом говорится в проекте закона № 7731.
Согласно проекту, основанием для увольнения будет «совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора».
Это будет касаться следующих сфер:
- 1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
- 2) энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергией);
- 3) водоснабжение и водоотвод;
- 4) продовольственное обеспечение;
- 5) здравоохранение;
- 6) фармацевтическая промышленность;
- 7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
- 8) информационные услуги;
- 9) электронные коммуникации;
- 10) финансовые услуги;
- 11) транспортное обеспечение;
- 12) оборона, государственная безопасность;
- 13) правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;
- 14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
- 15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;
- 16) химическая промышленность;
- 17) исследовательская деятельность.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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