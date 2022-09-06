Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят — Finance.ua

Зарегистрирован законопроект о дополнительном основании для расторжения трудового договора: кого уволят Сегодня 16:33

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.

Об этом говорится в проекте закона № 7731

Согласно проекту, основанием для увольнения будет «совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора».

Это будет касаться следующих сфер:

1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

2) энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергией);

3) водоснабжение и водоотвод;

4) продовольственное обеспечение;

5) здравоохранение;

6) фармацевтическая промышленность;

7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

8) информационные услуги;

9) электронные коммуникации;

10) финансовые услуги;

11) транспортное обеспечение;

12) оборона, государственная безопасность;

13) правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;

14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;

15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;

16) химическая промышленность;

17) исследовательская деятельность.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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