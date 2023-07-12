Заработок на знаниях финансового рынка: как это работает — Finance.ua

БИЗНЕС Заработок на знаниях финансового рынка: как это работает Сегодня 11:35

Заработок на знаниях финансового рынка: как это работает

Финансовый рынок — это большой мир возможностей для тех, кто понимает его механизмы и тренды. Но знали ли вы, что ваши знания могут стать источником прибыли?

Благодаря партнерским программам брокерских компаний вы можете зарабатывать, привлекая новых клиентов и используя имеющиеся ресурсы и каналы коммуникации. Давайте на примере рассмотрим, как вы можете зарабатывать деньги, рекомендуя брокерские услуги.

Как это работает

Есть несколько видов партнерских программ. Среди них — Revenue Share. Она работает по простому принципу: компания делится с партнером долей своей прибыли, получаемой от действий привлеченного клиента. Чем активнее новый клиент пользуется услугами компании, тем больше сумма вознаграждения партнера. Пока привлеченный клиент пользуется услугами компании, партнер получает вознаграждение.

Наглядный пример — партнерская программа RoboForex

RoboForex — финансовая брокерская компания, предлагающая более 12 000 инструментов для торговли. Она работает с 2009 г. и регулируется FSC.

до 84% заработка компании с учетом программы лояльности — это уникальное предложение на рынке. партнерской программой RoboForex партнеры могут получатьс учетом программы лояльности — это уникальное предложение на рынке.

Есть два типа партнерских программ RoboForex — VIP и Expert. Учитывая специфику своей работы, вы можете выбирать тот тип программы, который вам лучше всего подходит.

Программа VIP

Партнерская программа VIP имеет два уровня и больше подходит тем партнерам, которые самостоятельно ищут и привлекают новых клиентов. Ваше партнерское вознаграждение может достигать 70% заработка компании от привлеченных клиентов первого уровня и 10% вознаграждения субпартнеров за активность привлеченных клиентов второго уровня.

Программа Expert

Если вы планируете или уже создаете партнерскую сеть, которая предусматривает более двух уровней, вам подойдет программа Expert. Размер партнерского вознаграждения будет зависеть уже не только от вашей активности, но и от активности субпартнеров (клиентов первого-пятого уровней). Вы будете получать 35% заработка компании от привлеченных клиентов первого уровня и 20%, 15%, 12,5% и 10% вознаграждения субпартнеров за активность привлеченных клиентов второго, третьего, четвертого и пятого уровней соответственно.

Кроме того, для партнеров действует программа лояльности, благодаря которой вы сможете ежемесячно получать дополнительную выплату в размере до 20% от общей суммы всех полученных в течение предыдущего месяца партнерских вознаграждений. Чем больше сумма партнерского вознаграждения за месяц, тем больше размер выплаты по программе лояльности.

Больше подробностей, а также детальная инструкция, как начать зарабатывать с партнерской программой RoboForex, по ссылке.

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