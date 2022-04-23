Заработать могут все: сколько платят людям без опыта работы — Finance.ua

Заработать могут все: сколько платят людям без опыта работы

Сегодня 12:00 — Личные финансы

Не все работодатели готовы брать людей без опыта. И все же вакансий с такими возможностями хватает, и у них есть разные условия и уровень заработной платы.

Портал «Сегодня» рассказал, какие есть вакансии для людей без опыта, и какую заработную плату им предлагают.

Какие вакансии предлагают

Для исследования аналитики выбрали платформу Work.ua и установили следующие фильтры поиска: для кандидатов без опыта и самые свежие вакансии за сутки.

Первая же горячая вакансия швеи от производителя кожаной обуви в Луцке. На нее откликнуться можно без резюме. Предлагают 16 тыс. грн на месяц.

Еще один вариант работы с заработком 14 тыс. грн в месяц — работать оператором ввода данных. На эту должность требуется знание английского, однако готовы брать студентов, людей с инвалидностью и ветеранов АТО/ООС.

Еще одна возможность заработать без опыта — оператор колл-центра украинского мобильного оператора. Работать нужно во Львове. Компания готова взять студента, и зарплата будет варьироваться от 8 600 грн до 13 тыс. грн.

Более щедрую плату предлагают для кандидатов на должность переводчика английского языка в брачное агентство. Компания также готова брать студентов, работа дистанционная, а зарплата может достичь 50 тыс. грн.

До 25 тыс. грн можно заработать без опыта, работая водителем. Служба такси готова брать человека с инвалидностью, ветерана АТО/ООС, пенсионера.

А вот около 9 тыс. грн можно заработать в Киеве продавцом-консультантом магазина-кафе.

Справка Finance.ua:

по данным одного из кадровых порталов, средняя зарплата по вакансиям составляет 18 700 грн;

в пятерке отраслей с самыми высокими средними зарплатами — ИТ-отрасль (108 100 грн), высший менеджмент (63 200 грн), маркетинг, реклама, PR (26 тыс. грн), добыча сырья (26 500 грн) и строительство (25 300 грн);

украинский рынок труда переживает самый сильный кризис за последние 10 лет. Поэтому, как показал опрос, почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты.



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