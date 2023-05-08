Заработала новая международная помощь для украинцев — Finance.ua

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Заработала новая международная помощь для украинцев

Личные финансы
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Для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Что известно о Find Refuge

Как отмечается, запустили международную платформу для поддержки украинцев, которые терпят лишения от войны.
На портале можно предоставить и получить консультации по правовым вопросам. Также можно получить помощь при поиске жилья, найти советы по трудоустройству, в сфере медицины и образования.
Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить соответствующую онлайн-форму. Далее информационный запрос должен попасть волонтеру, который будет им заниматься.
Примечательно, что если у человека есть знания и опыт в определенной сфере, то он может стать волонтером, тоже зарегистрировавшись.
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Проект сфокусирован именно на внутренне перемещенных лиц и ищущих убежища. Организаторы обещают, что со временем планируют расширить деятельность, чтобы помощь могли получить все, кто в ней нуждается.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с 1 мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Речь идет о законе № 2980-IX, предусматривающем компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.
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По материалам:
economics.novyny
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