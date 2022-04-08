Заработал первый в Украине легальный криптопроцессинг — Finance.ua

ПРОМО

Заработал первый в Украине легальный криптопроцессинг

Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

Fintech Development LLC стала первой компанией в Украине, которая обеспечивает легальный процессинг платежей в криптовалюте. «Минфин» решил узнать у CEO компании Antony Svatyk , как устроен бизнес, не теряет ли он актуальность во время войны, и как криптосообщество помогает в борьбе с агрессором.

Что такое «грязная» криптовалюта и зачем ее отслеживать

Антон, расскажите подробней, чем занимается ваша компания?

Fintech Development LLC разрабатывает программное обеспечение, а также является участником банковского сектора, поскольку входит в финансовую группу Asap World Banking Group. Эта группа работает в 13 странах мира.

Один из наших главных проектов — обеспечение криптопроцессинга. Мы предоставляем клиентам возможность открывать мерчанты в «крипте», то есть получать в ней оплату за свои товары или услуги. На данный момент мы обеспечиваем первый в Украине легальный криптопроцессинг . Компании, которые желают подключится к нашему процессингу, могут обращаться в нашу компанию.

Любой интернет-магазин или финкомпания могут обратится к нам, если у них есть желание работать с «криптой», и мы наладим эти операции.

Одно из наших преимуществ заключается в том, что при поступлении платежей мы проверяем источник происхождение криптовалюты по 15 параметрам. В частности, была ли «крипта» на даркнете, не была ли украдена или использована для финансирования терроризма. Наша компания находится в тесном контакте с многими биржами, Европолом и Интерполом.

От них мы получаем информацию о криптокошельках, замешанных в незаконной, мошеннической деятельности, отмывании средств и так далее.

Другими словами, мы выполняем требования финансового мониторинга. Предоставляемый нашей компанией качественный сервис позволяет клиентам избежать блокировки счетов.

Думаете о том, чтобы расширить спектр услуг?

В дальнейшем планируем запустить в Украине диджитал-банк, в котором можно будет оформить криптовалютную карту. Мы уже зарегистрировали торговую марку «Stereobank». Тут аналогия такая: стереозвук, очевидно, лучше, чем монозвучание. Точно так же на порядок лучше будут и наши услуги. Кроме того, у нас будет интересная программа лояльности: кешбек 20% без ограничений по сумме. Хоть на миллион можно будет сделать покупок в определенной категории и все равно получить 200 тыс. кешбека.

Объясните, как именно работает ваш сервис оплаты в криптовалюте, как зачисляются средства — конвертируются в гривну или же зачисляется непосредственно криптовалюта?

Зачисляется «крипта». Мы поддерживаем оплату в 10 криптовалютах с самой большой капитализацией. В частности, это биткоин, эфир, USDT, Solana и так далее. После зачисления «крипты» клиент может использовать наш мерчант как «горячий» кошелек и хранить криптоактивы непосредственно в нем.

Либо можно вручную привязать кошелек с любой криптобиржи и выводить туда. Еще один вариант: если у клиента есть верифицированный аккаунт Binance, он может взять API-ключи, интегрировать их в админ-панели своего мерчанта и выводить «крипту» автоматически в кошелек на этой бирже. Такой перевод, если он автоматизирован, занимает считанные секунды.

Несколько криптобирж рассказывали, что после начала войны количество клиентов из Украины увеличилось. Наблюдаете ли вы такую тенденцию?

С момента запуска продукта у нас 500 мерчантов, на которые пришлось уже 22,5 млн транзакций от более чем 1 млн украинских клиентов. Сейчас, несмотря на войну, сохраняется тенденция на увеличение количества пользователей.

Почему торговля за криптовалюту стала актуальна именно сейчас?

Крипторынок — один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая мировая капитализация отрасли достигла $3 трлн. Никакая другая сфера не может похвастаться таким приростом капитала. В Украине индустриализация сейчас также развивается.

О значении криптовалют в нынешнее время говорит тот факт, что виртуальные активы стали мощным инструментом сбора средств для поддержки Вооруженных сил Украины. Только за первые недели войны было собрано около $100 млн. Помощь именно в «крипте» упрощает как перевод денег, так и закупки для нужд ВСУ.

Вы говорили, что проверяете «чистоту» средств. Каковы могут быть последствия для бизнеса, получившего при расчётах «грязную» криптовалюту?

Мы очень не рекомендуем связываться с «грязными» активами. Поэтому наши клиенты могут установить автоматический возврат такой «крипты» на тот же кошелек, с которого она пришла. Зачисление такой криптовалюты грозит блокировкой счетов на криптобиржах, куда наши клиенты выводят деньги.

То есть биржа может заморозить весь кошелек, а не только «грязную» часть денег?

Да. Именно поэтому необходим мониторинг таких средств.

Если вы видите, что 10 операций назад криптовалюта прошла через руки, скажем, наркоторговцев или мошенников. Такая «крипта» все еще считается «грязной» или по прошествии какого-то количества операций она «очищается»?

При поступлении такой криптовалюты, несмотря на проведенные ранее операции, она отображается как рисковая. Независимо от того, сколько раз «крипту» перегоняли через различные кошельки, чтобы отбелить, мы все равно это видим.

Если я покупаю криптовалюту на крупной бирже, есть ли риск, что я куплю «грязную» и у меня из-за нее возникнут проблемы?

Это зависит от биржи, у каждой — своя политика. У кого-то есть сервисы анализа активов, кто-то ничего не проверяет. Топовые биржи, скорее всего, проверку делают, но обобщать в любом случае нельзя — нужно смотреть на конкретную биржу.

Новый закон и налогообложение доходов от операций с криптоактивами

Президент недавно подписал закон о виртуальных активах. Какие изменения в нем, по вашему мнению, наиболее важные?

Благодаря новому закону в Украине смогут легально работать отечественные и иностранные криптобиржи. Банки будут открывать счета для криптокомпаний. Изменения помогут защитить вложения в виртуальных активах. Государство сможет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы. Все это позитивные новшества.

Какие еще изменения в регулировании, по вашему мнению, следует принять, чтобы поддержать развитие крипторынка?

В первую очередь нужны изменения в Налоговый кодекс. Они сейчас готовятся. Изначально предлагалось установить 5% налога на прибыль от торговли криптоактивами, но, на мой взгляд, ставку следует снизить до 2%. Это позволит привлекать в Украину большее число криптокомпаний.

Есть страны с нулевой ставкой на доходы от торговли «криптой». Среди наших соседей это Польша и Грузия. Но для Украины большим шагом вперед будет и 2-х процентная ставка.

Наша компания выступила с инициативой войти в экспертный совет Нацкомиссии по ценным бумагам. Мы готовы помочь Нацбанку с разработкой нормативно-правовой базы. У нас уже есть рабочая модель, которая используется в других странах, и мы готовы ею поделится.

Сейчас озвучено предложение взимать налог 2% с сумы, которая выводится с криптобиржи на банковский счет. Как вы относитесь к такой идее?

Такой вариант также возможен, но мы придерживаемся модели налогообложения с чистой прибыли. Свои идеи мы предложили НКЦБФР и НБУ , и сейчас обсуждаем эти варианты.

Значение криптовалюты для помощи армии

Сейчас многие компании активно занимаются гуманитарной и социальной деятельностью. Работает ли в этом направлении ваша компания?

Да, мы активно сотрудничаем со многими фондами, общественными организациями, органами власти. Уже передали на поддержку ВСУ и гуманитарные цели медикаменты и оборудование на сумму более 50 млн грн.

Мы благодарны фонду Алексея Мерецкого Unchain , который передает нам заявки после предварительной проверки на достоверность.

Использование криптовалюты упрощает поддержку армии?



Да. Проводить закупки за фиат сложнее. Есть ряд бюрократических моментов относительно SWIFT-переводов. Нужно собирать документы, разрешения, согласовывать платежи. «Крипта» упрощает закупки для армии в десятки, а то и сотни раз.

Все прекрасно знают, как активно работает криптосообщество для поддержки Украины. Благотворительный кошелек совместно с одной из бирж открыло Министерство цифровой трансформации, многие благотворительные фонды используют криптокошельки. Все они также видят, что криптовалюта упрощает закупки.

Сейчас ваша компания готовит первый выпуск журнала КриптаUA. Какую цель вы ставите, запуская собственное СМИ?

Это будет первое в Украине тематическое издание о цифровых активах. Мы планируем освещать новости крипторынка. Также каждая компания сможет рассказать о своем опыте в этой сфере.

Компании, которые подключатся на наш процессинг, получат возможность бесплатно опубликовать свое интервью в офлайн и онлайн версиях журнала.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.