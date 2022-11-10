Заработал новый пункт пропуска «Красноильск» на границе с Румынией — Finance.ua
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Заработал новый пункт пропуска «Красноильск» на границе с Румынией

Казна и Политика
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Заработал новый пункт пропуска «Красноильск» на границе с Румынией
Заработал новый пункт пропуска «Красноильск» на границе с Румынией
На украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области в четверг начал действовать автомобильный пункт пропуска «Красноильск».
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм.
«Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ПП) через государственную границу: на украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска «Красноильск», — отметил он.
В открытии нового пропускного пункта приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Николае Чуке.
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По словам Тимошенко, начало работы этого пункта пропуска — это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией — Порубное, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров.
«Красноильск» сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей.
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«Впоследствии этот ЧП станет полноценным грузовым пунктом пропуска. Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т. уже обсуждается с румынскими коллегами» — написал Тимошенко.
Кроме того, по словам Тимошенко, уже на 85% готов международный пункт пропуска «Дяковцы», также на границе с Румынией. «До конца года завершится выполнение остатка работ», — отметил он.
Работы над новым пунктом пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус» начались еще в 2015 году, через год приостановились, и последние шесть лет строительство было почти заморожено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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