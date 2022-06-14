ZARA снова в россии: как брендам удается обойти закон и совесть — Finance.ua

ZARA снова в россии: как брендам удается обойти закон и совесть

Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

Еще в марте 2022 года испанский ритейлер Inditex, в портфель брендов которого входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие, объявил о том, что прекращает работу в россии и закрывает все свои магазины. В компании заявили, что таким образом соблюдают санкции ЕС, направленные против РФ из-за военного вторжения в Украину.

Россияне всячески пытаются призвать международные люксовые и масс-маркет бренды вновь разрешить им пользоваться благами цивилизации, чаще всего используя термин «русофобия» и говоря о равенстве. И вот, всего несколько месяцев понадобилось менеджменту, чтобы возобновить продажу одежды испанского масс-маркета в рф. Война войной, а деньги горе-бизнесмены хотят заработать невзирая ни на что.

Теперь товары Zara можно купить на российской онлайн-площадке Wildberries. Соответствующая вкладка появилась на маркетплейсе.

Конечно, сам ритейлер официально о возвращении не заявлял, магазины бренда в россии по-прежнему закрыты. Интересный факт, в маркетплейсе Wildberries заверяют, что закупают товары напрямую у производителей или у официальных дистрибьюторов.

Ранее на Wildberries уже начали продавать вещи брендов Massimo Dutti и Pull & Bear, которые также принадлежат компании Inditex.

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