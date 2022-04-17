Запустился сервис Pidvezu, помогающий бесплатно подвезти пассажиров или доставить вещи — Finance.ua

Запустился сервис Pidvezu, помогающий бесплатно подвезти пассажиров или доставить вещи

Украинский студент создал сервис Pidvezu для помощи с транспортом от водителей-волонтеров. Это бесплатная площадка, позволяющая перевозить вещи.

Pidvezu создал Дмитрий Буслов — 19-летний студент Днепровской Политехники.

Как это работает? Сервис предназначен для водителей и пассажиров.

Водитель может опубликовать маршрут между городами, а пассажиры, которым по пути, могут подать заявку.

Для этого нужно заполнить форму и указать точки отправления и прибытия.

В Telegram-боте водитель получает уведомление, если у него появилась заявка на маршрут. После одобрения сервис автоматически создает маршрут.



Пассажир может опубликовать свой маршрут, если не нашел водителя. Тогда другие водители или просто волонтеры могут связаться с пассажиром.



Pidvezu ориентирован на то, чтобы перевозить людей, животных, вещи, продукты или оказывать любую другую помощь с транспортом.

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