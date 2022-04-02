Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами — Finance.ua

Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами

Вчера 20:32 — Личные финансы

Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами

Запустилась платформа RuAssets, которая выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества.

Об этом сообщает YouControl.

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Система также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами. Учредители говорят, что инструмент призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, связанным с рф или рб.

«Ведь для компаний такое сотрудничество — существенные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные», — говорится в сообщении.

Учредители также говорят, что инструмент может помогать в частности правоохранительным органам и органам государственной власти — для поиска российских и белорусских активов за пределами стран-агрессоров, а также бизнесу — для проверки существующих или новых контрагентов на связанность с компаниями и лицами из россии и беларуси .

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