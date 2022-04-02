Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами — Finance.ua

Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами
Запустилась платформа RuAssets, которая выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества.
Система также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами. Учредители говорят, что инструмент призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, связанным с рф или рб.
«Ведь для компаний такое сотрудничество — существенные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные», — говорится в сообщении.
Учредители также говорят, что инструмент может помогать в частности правоохранительным органам и органам государственной власти — для поиска российских и белорусских активов за пределами стран-агрессоров, а также бизнесу — для проверки существующих или новых контрагентов на связанность с компаниями и лицами из россии и беларуси .