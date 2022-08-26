Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов — Finance.ua
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Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов

Казна и Политика
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Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов
Запуск приватизации: до конца года на аукционы выставят до 150 объектов
В Украине до конца года планируют объявить аукционы на приватизацию до 150 объектов и получить за это около 600 млн грн.
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова в эфире украинского телемарафона.
«Планируется приватизация в регионах, где не ведутся активные боевые действия, а именно это и предусматривает постановление Кабмина, принятое во вторник. Там предусматриваются регионы, в которых разрешена малая приватизация в военное время», — сказала Батова.
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По ее словам, это в основном западные регионы, центральная часть Украины.
«Уже сегодня мы планируем, если будет опубликовано это постановление, объявить уже первые два аукциона на спиртовые заводы ГП „Укрспирт“. Это произойдет в Тернопольской области. В общем, мы планируем до конца года объявить аукционы на приватизацию примерно до 150 объектов, но когда я говорю объекты, это имеется в виду от отдельных зданий, в том числе, например, в селах и поселках до, как я уже отметила, на примере спиртовых активов», — рассказала Батова.
По ее словам, до конца 2022 года планируется получить от приватизации около 600 млн грн.
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«Но если все будет хорошо и будет рост цен на Prozorro в течение аукционов, то может удастся привлечь до 1 млрд грн. Но нужно понимать, что привлечение средств в бюджет единовременно от продажи актива, приватизации не главная цель наша, главная цель — это передать активы, которые не работают, или убыточные, или работают неэффективно для того, чтобы частный собственник наладил там работу, вложил инвестиции, модернизировав эти предприятия и создал рабочие места», — сказала Батова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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