Запорожские энергетики получили спецтехнику — Finance.ua

Запорожские энергетики получили спецтехнику Сегодня 05:43 — Энергетика

Запорожские энергетики получили спецтехнику

При координации Минэнерго ОАО «Запорожьеоблэнерго» получило очередную помощь — спецтехнику, закупленную за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Запорожье — прифронтовый регион. Ежедневно в результате повреждений и разрушений после обстрелов здесь обесточиваются потребители, но энергетики добросовестно выполняют свои обязанности, восстанавливая электроснабжение. Благодаря партнерам мы имеем возможность пополнять техническое оснащение энергетических компаний», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Запорожские энергетики получили, в частности, четыре единицы спецтехники — гусеничный бульдозер и экскаваторы-погрузчики. Техника будет использоваться для расчистки трасс высоковольтных линий электропередачи, чтобы обезопасить сети от повреждений, а также установки электроопор, ремонта кабельных линий, мер по защите и укреплению подстанций. Общая стоимость закупаемого оборудования составляет более 18 миллионов гривен.

Это не первая поставка оборудования для запорожских энергетиков. В начале января во время визита в область министр энергетики Герман Галущенко передал компании четыре комплектные трансформаторные подстанции, около 10 км самонесущего изолированного провода и более трех тысяч литров масла для силовых трансформаторов.

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