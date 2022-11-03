Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов российских оккупантов — Finance.ua

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов российских оккупантов Сегодня 10:21 — Фондовый рынок

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов российских оккупантов.

Топлива для работы дизель-генераторов остается на более двух недель, об этом в своем Telegram сообщает НАЭК «Энергоатом».

«Из-за раш*стских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате раш*стских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов. На данный момент схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние. Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени», — говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

«В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!» — подчеркивают в «Энергоатоме».

УНІАН По материалам:

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