Запасы продуктов питания вернулись к довоенному уровню — ОП

Сегодня 06:19 — Казна и Политика

Запасы продуктов питания вернулись к довоенному уровню — ОП

Украина практически вернулась к довоенному уровню запасов базовых продуктов.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в ходе пресс-брифинга.

«Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. Около 90% продуктов на полках магазинов — это продукты украинского производства», — сказал Шурма.

За последние десять дней возобновили свою работу 97 крупных магазинов на освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей. В ближайший месяц возобновят работу еще сотня крупных магазинов, закрывшихся из-за войны, добавил Шурма.

«россия также разбомбила несколько десятков нефтебаз, чтобы лишить украинцев доступа к горючему, пыталась лишить также доступа к водоснабжению и электричеству, уничтожив тысячи километров линий электропередачи и около 10 тыс. трансформаторных подстанций».

Однако Украина обеспечила горючим аграриев, а цены на горючее на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне, в частности, за счет отмены пошлин и налогов, ограничения наценок заправочных сетей", — заявил замглавы ОП.

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