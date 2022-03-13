Запасы газа в хранилищах составляют около 9,5 миллиарда кубометров - Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Запасы газа в хранилищах составляют около 9,5 миллиарда кубометров - Шмыгаль

Сегодня 19:13
56
На сегодня запасы газа в украинских хранилищах составляют около 9,5 млрд. кубометров
Как передает Укринформ, об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши», — сказал глава правительства.
Также продолжается добыча газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения.
Шмыгаль напомнил, что вчера правительство подало в Верховную Раду законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Такое существенное снижение размера налогов призвано стабилизировать цены и не допустить дефицита. Кабмин также рассматривает предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти.
По словам главы правительства, сейчас ведутся переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля в Украину.
Шмыгаль также подчеркнул, что функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции, тепловая генерация. Кроме того, есть договоренности с Польшей о поставках дополнительных партий угля по железной дороге. Для экономии угля Кабмин разрешил украинским теплоэлектростанциям получать газ по льготной цене.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.