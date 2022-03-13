Запасы газа в хранилищах составляют около 9,5 миллиарда кубометров - Шмыгаль — Finance.ua

Запасы газа в хранилищах составляют около 9,5 миллиарда кубометров - Шмыгаль

Сегодня 19:13

На сегодня запасы газа в украинских хранилищах составляют около 9,5 млрд. кубометров

Как передает Укринформ, об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши», — сказал глава правительства.

Также продолжается добыча газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения.

Шмыгаль напомнил, что вчера правительство подало в Верховную Раду законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Такое существенное снижение размера налогов призвано стабилизировать цены и не допустить дефицита. Кабмин также рассматривает предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти.

По словам главы правительства, сейчас ведутся переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля в Украину.

Шмыгаль также подчеркнул, что функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции, тепловая генерация. Кроме того, есть договоренности с Польшей о поставках дополнительных партий угля по железной дороге. Для экономии угля Кабмин разрешил украинским теплоэлектростанциям получать газ по льготной цене.

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