Запасы газа в хранилищах ЕС максимальные за всю историю наблюдений — Finance.ua

Запасы газа в хранилищах ЕС максимальные за всю историю наблюдений Сегодня 17:20 — Энергетика

Запасы газа в хранилищах ЕС максимальные за всю историю наблюдений

Уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг максимального уровня на соответствующую дату за историю наблюдений и продолжает расти дальше.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Активно продолжают формировать запасы страны, пока отстающие от норматива 90%, который должен быть достигнут к началу сезона отбора. Это, например, Франция, Румыния и прошлогодний аутсайдер Латвия.

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В то же время страны, превысившие показатель заполненности 92% от емкости резервуаров хранения, проводят закачку уже достаточно умеренными темпами.

Текущий уровень запасов достиг 92,65% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

В общем, показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

В то же время Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет лишь 50%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Продолжаются также поставки российского газа.

По сообщениям Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), последние заявки от «Газпрома» на транспортировку составляют 42,4 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГВС «Сохрановка» заявка не принята.

Обнародованная номинация является максимальной технически возможной на этом направлении заявкой с учетом всех ограничений, введенных украинской стороной.

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