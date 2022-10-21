Запас хода более 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото) — Finance.ua

Запас хода более 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото) 21.10.2022, 00:12 — Технологии&Авто

Запас хода более 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото)

Опубликовано фото электромобиля Geometry G6. Недорогой седан от электрического подразделения Geely представят к концу этого месяца, и он поступит в продажу по цене от 152 800 до 174 800 юаней ($21 000 — 24 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый электрокар Geely — преемник модели Geometry A, выпускавшейся с 2019 года. Это семейный седан D-класса длиной 4,75 м и колесной базой 2,7 м, построенный на платформе знакомого украинцам Geely Emgrand. Электрокар могут продавать и за пределами Китая, потому что предшественника экспортировали.

Авто имеет вытянутый силуэт с заостренным носом и купевидной крышей. Новый Geely Geometry G6 получил тонкие светодиодные фары и выдвижные ручки двери, а его фонари растянуты на всю ширину кузова.

В салоне установлены виртуальный приборный щиток и огромный сенсорный дисплей с диагональю 14,6 дюйма. Мультимедийная система Harmony OS для Geometry G6 была создана в Huawei. Среди опций есть система полуавтономного вождения.

Электромобиль Geely Geometry G6 оснащен 204-сильным двигателем. На выбор предложат версии с батареей на 62 и 70 кВт∙ч: запас хода составит 480 и 620 км соответственно.

Фокус По материалам:

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