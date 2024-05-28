Западные компании начали отказываться от планов выхода с рынка рф — FT Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Западные компании начали отказываться от планов выхода с рынка рф — FT

Западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остаются в россии, несмотря на планы покинуть страну после вторжения в Украину из-за роста бюрократических помех и возобновления потребительской активности.

Об этом сообщает Financial Times.

В сентябре 2022 Air Liquide объявила о подписании меморандума о взаимопонимании по продаже своего российского бизнеса местной команде менеджеров. Однако соглашение не было утверждено правительством рф, компания осталась в неопределенности.

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Некоторые компании уже не испытывают обязанности покинуть страну. Avon начала процесс продаж своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать. В апреле 2022 года компания Reckitt объявила о намерении передать право собственности на свой российский бизнес, однако новый исполнительный директор Крис Лихт сказал FT в прошлом месяце, что «мы продолжаем рассматривать варианты, но они стали сложнее…».

В марте 2022 года PepsiCo объявила о приостановке продаж и производства своего флагманского напитка в россии, но продолжает молочный бизнес в стране, где непосредственно трудоустроено 20 000 человек и косвенно 40 000 сельскохозяйственных работников. Конкурентная компания Coca-Cola прекратила поставки своих сиропов для безалкогольных напитков в россию, но местный производитель напитков Coca-Cola Hellenic, где ей принадлежит 21% акций, занял эту нишу. В августе 2022 года фирма создала отдельную российскую компанию «Мултон Партнерс».

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Среди более чем 2000 компаний, решивших остаться в россии, есть также потребительские группы Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris, некоторые из которых открыто говорят о своих планах.

Исполнительный директор Mondelez недавно заявил FT, что инвесторов «морально не волнует», покинет ли группа страну. Член совета директоров Unilever Нельсон Пельтц отметил FT в этом году, что он оказывал давление на группу, которая рассматривала варианты продаж, чтобы она не уходила. «Если мы уйдем из россии, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это хорошее соглашение, — сказал Пельтц, подчеркнув, что такие конкуренты, как P&G и Colgate-Palmolive, тоже остаются в стране, и спросил: — Почему мы должны оставлять?»

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