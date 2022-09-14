Запад пришел к согласию по поводу российского золота — Малюська рассказал подробности — Finance.ua
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Запад пришел к согласию по поводу российского золота — Малюська рассказал подробности

Казна и Политика
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Запад пришел к согласию по поводу российского золота — Малюська рассказал подробности
Запад пришел к согласию по поводу российского золота — Малюська рассказал подробности
Страны Запада достигли согласия относительно передачи Украине замороженных золотовалютных резервов российской федерации.
Но требуется специальный юридический механизм. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщили Forbes Украина.
«С какой страной мы бы ни разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос только в том, как это сделать», — сказал министр.
Это будет крупный международный договор, к которому страны смогут присоединяться. И во исполнение этого договора передавать Украине активы и снимать с них иммунитет.
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Золотовалютные резервы россии сейчас защищены суверенным иммунитетом, то есть одна страна не может отобрать что-то у другой.
Такой международный договор может быть ратифицирован уже этой зимой, сказал Малюська.
На первом этапе Украина хочет забрать суверенные активы на $300 млрд.
«Второй этап, гораздо более сложный и длительный — это отнятие других активов. Например, российских государственных компаний или даже имущества российских олигархов», — пояснил министр.
Напомним, российские оккупанты нанесли ущерб Украине на $600-800 млрд. По словам президента Украины Владимира Зеленского, возмещение ущерба, нанесенного рф, должно произойти за счет арестованных за рубежом средств и активов российских граждан, приближенных к президенту россии владимиру путину.
По материалам:
gazeta.ua
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