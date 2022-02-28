Заоблачные цены на продукты: украинцев просят жаловаться на корыстных предпринимателей — Finance.ua

Заоблачные цены на продукты: украинцев просят жаловаться на корыстных предпринимателей

Сегодня 15:08 — Личные финансы

Продукты

С началом вторжения России некоторые предприниматели могут специально повышать цены на продукты, которые все часто покупают. Украинцев просят сообщать о подобном корыстолюбии.

К этому призывали в Госпродслужбе.

Они напомнили, что сейчас по закону предприниматели не имеют права значительно повышать цены. Торговцы могут повышать их, но только на разрешенном законном уровне. Если же цена больше, то украинцев просят немедленно говорить о подобных случаях.

"Во времена, когда вся страна сплотилась для противодействия военной агрессии, повышение цен на хлеб и другие продукты недопустимо",— подчеркнули в Госпродслужбе.

Как сообщить о нарушителях? О неправомерном повышении цен можно уведомить саму Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы. Следует точно указать название и адрес магазина или супермаркета. Это можно сделать через:

телефоны 050 230 04 28 и 380 (96) 000 98 23;

электронную почту info@dpss.gov.ua;

чат-бот, работающий в телеграмме.

Напомним, что среди социально значимых продуктов есть: хлеб, сахар, макароны, мука, растительное масло, масло, гречка, яйца и другие товары, которые украинцы часто покупают в магазинах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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